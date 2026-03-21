Festival GUITARE EN CHER

Rue de l’Église Civray-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Festival Guitare en Cher 5ème édition à Civray-de-Touraine.

Programmation 2026 Nina Attal, Tryogenic, On The Road Of Lavilliers, The Healing Tree, Cat J Swing.

+ Scène ouverte Exposants Buvette restauration Bourse aux instruments Feu d’artifice

Festival GUITARE EN CHER 5ème édition à Civray-de-Touraine le samedi 13 juin de 14h à minuit.

Déjà quatre éditions au compteur pour le festival Guitare en Cher qui a accueilli lors de ces éditions précédentes (excusez du peu), rien que Michael Jones, Jean Felix Lalanne, Gérald Moizan, Norbert Krief et Patrick Ronda. Un festival unique donc, et ludique qui s’articule sur une journée complète en y intégrant des activités et des spectacles pour tous.

Au programme Master class, éveil et atelier musical en partenariat avec des écoles de musique, participation des enfants de l’école municipale, exposition, scène ouverte et concert en plein air sur les bords du Cher avec feu d’artifice final. .

Rue de l’Église Civray-de-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GUITARE EN CHER festival in Civray-de-Touraine

L’événement Festival GUITARE EN CHER Civray-de-Touraine a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER