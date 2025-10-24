Festival Guitare en Cotentin The Cream La Haye-du-Puits La Haye

La Haye-du-Puits 29 rue de la Libération La Haye Manche

Début : 2025-10-24 19:30:00

Deuxième jour du Festival Guitare en Cotentin.

Venez découvrir Eric Clapton par son groupe tribute The Cream.

En première partie, ce seront les Ateliers rock de l’école de musique Côte Ouest Centre Manche qui chaufferont la salle.

Billetterie en ligne lesguitaresducotentin.fr .

La Haye-du-Puits 29 rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 49 23 30 57 lesguitaresducotentin@gmail.com

