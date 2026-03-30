Festival Guitares à Pleaux, 5ème édition Salle du Temps Libre Pleaux

Festival Guitares à Pleaux, 5ème édition

Salle du Temps Libre Rue des Moulergues Pleaux Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-16

Du 16 au 19 juillet, le cinquième Festival International GUITARES A PLEAUX verra le jour à la Salle du Temps Libre ! des concerts programmés, des master class, un festival off…

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Salle du Temps Libre Rue des Moulergues Pleaux 15700 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 78 91 92 contact@guitares-a-pleaux.fr

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English : Guitar festival Pleaux

From July 16 to 19, the fifth Festival International GUITARES A PLEAUX will take place at the Salle du Temps Libre! concerts, master classes, an off-festival…

L’événement Festival Guitares à Pleaux, 5ème édition Pleaux a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays de Salers