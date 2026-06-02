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Festival Guitares en Morvan Concerts pop-rock et classiques Salon de lutherie null null Saint-Germain-de-Modéon

Festival Guitares en Morvan Concerts pop-rock et classiques Salon de lutherie null null Saint-Germain-de-Modéon

Festival Guitares en Morvan Concerts pop-rock et classiques Salon de lutherie null null Saint-Germain-de-Modéon vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : null null

Adresse : Eglise Salle des fêtes et abords

Ville : 21530 Saint-Germain-de-Modéon

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Saint-Germain-de-Modéon

Festival Guitares en Morvan Concerts pop-rock et classiques Salon de lutherie

null null Eglise Salle des fêtes et abords Saint-Germain-de-Modéon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-17

Festival Guitares en Morvan Concerts pop-rock en plein air Concerts classiques à l’église Salon de Lutherie les 18 et 19 juillet 2026   .

null null Eglise Salle des fêtes et abords Saint-Germain-de-Modéon 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 34 81 22  Guitaresenmorvan@gmail.com

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English :

L’événement Festival Guitares en Morvan Concerts pop-rock et classiques Salon de lutherie Saint-Germain-de-Modéon a été mis à jour le 2026-06-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)