Festival Guitares en Morvan Concerts pop-rock et classiques Salon de lutherie null null Saint-Germain-de-Modéon

Saint-Germain-de-Modéon

Festival Guitares en Morvan Concerts pop-rock et classiques Salon de lutherie

null null Eglise Salle des fêtes et abords Saint-Germain-de-Modéon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-17

Festival Guitares en Morvan Concerts pop-rock en plein air Concerts classiques à l’église Salon de Lutherie les 18 et 19 juillet 2026 .

null null Eglise Salle des fêtes et abords Saint-Germain-de-Modéon 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 34 81 22 Guitaresenmorvan@gmail.com

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English :

L’événement Festival Guitares en Morvan Concerts pop-rock et classiques Salon de lutherie Saint-Germain-de-Modéon a été mis à jour le 2026-06-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)