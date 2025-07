Festival halle aux Bulles 6e édition Bresles

Festival halle aux Bulles 6e édition Bresles samedi 13 septembre 2025.

Festival halle aux Bulles 6e édition

Rue du Général de Gaulle Bresles Oise

Gratuit

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Le samedi 13 septembre 2025, la Halle aux Bulles fêtera ses 6 ans. Alors à cette occasion, le festival vous invite à vous envoler pour… l’espace ! De l’astronomie à la conquête spatiale, des sciences à la science-fiction, le plateau d’auteurs et la programmation s’annoncent riches, avec notamment des animations inédites !

Les Savants Fous seront présents toute la journée pour animer des ateliers scientifiques originaux et familiaux. Avec eux, vous partirez à la conquête de la Lune, vous voyagerez dans le cosmos à travers les étoiles, et partirez à la découverte des satellites et autres sondes spatiales.

L’association Repères vous embarquera dans son planétarium numérique gonflable. Grâce à ses séances de médiation scientifiques uniques, elle vous fera découvrir notre système solaire comme vous ne l’avez jamais vu.

Grâce à un casque de réalité virtuelle, la Médiathèque Départementale de l’Oise, elle, vous proposera cette année un voyage dans l’ISS. Au programme visite de la station spatiale et sortie extravéhiculaire !

En compagnie d’Afif Khaled (illustrateur de l’affiche), de Bruno Lecigne, de Kristen Durand et d’Olivier Crépin, vous pourrez assister à une table ronde animée par la journaliste Alexandra Oury et qui aura pour sujet L’espace dans la bande dessinée entre science-fiction et réalité.

Les plus jeunes ne seront pas oubliés car, pour la première fois, deux séances de lectures seront organisées pour partager un moment au calme ! Les élèves de l’école La Venue et du groupe scolaire Simone Veil, ainsi que les enfants du centre de loisirs de Bresles exposeront, eux, leurs travaux réalisés autour du thème de l’espace. Dans le cadre de leur participation au prix La Halle Aux Bulles au collège, les élèves du collège Condorcet de Bresles vous présenteront leurs lectures et leur travail.

Mais en dehors de toutes ces nouvelles animations, il vous sera évidemment possible de participer aux activités plus traditionnelles du festival, comme les dédicaces et les ateliers d’auteurs, la battle de dessin, les dessins live, le quiz numérique géant ou encore les ateliers créatifs du centre de loisirs.

Côté partenaires, la ville de Bresles accueillera toujours son fidèle libraire Bulle en Stock, qui vous proposera des centaines d’albums à la vente, et notamment ceux des auteurs invités. La Hutte dessinée représentera l’Université Picardie Jules Verne et son cursus Métiers de la bande dessinée. De retour cette année, Emmanuel Flocher, artisan marqueteur, vous fera découvrir son minutieux travail de représentation de personnages de BD sur bois.

Enfin, avant de regagner La Terre, Les Savants Fous vous inviteront à un dernier voyage, en soirée, avec la représentation de leur spectacle loufoque mais familial Propergol, le spationaute fou ! 0 .

Rue du Général de Gaulle Bresles 60510 Oise Hauts-de-France +33 3 65 94 01 07 mediatheque@bresles.fr

