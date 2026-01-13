FESTIVAL HANABI 2026 Love on Trial 4 Cinémas Theatre Vernon

FESTIVAL HANABI 2026 Love on Trial

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 20:45:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Synopsis

Jeune idole de la pop en pleine ascension, Mai commet l'irréparable tomber amoureuse, malgré l'interdiction formelle inscrite dans son contrat. Lorsque sa relation éclate au grand jour, Mai est traînée par sa propre agence devant la justice. Confrontés à une machine implacable, les deux amants décident de se battre pour défendre leur droit le plus universel celui d'aimer.

Film en version original et sous-titré en français.

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : FESTIVAL HANABI 2026 Love on Trial

