FESTIVAL HANABI 2026 Mon grand frère et moi 4 Cinémas Theatre Vernon

FESTIVAL HANABI 2026 Mon grand frère et moi

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 20:45:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Synopsis

Entre Riko et son frère aîné, rien n’a jamais été simple. Même après sa mort, ce dernier trouve encore le moyen de lui compliquer la vie une pile de factures, des souvenirs embarrassants… et un fils ! Aux côtés de son ex-belle-sœur, elle traverse ce capharnaüm entre fous rires et confidences, et redécouvre peu à peu un frère plus proche qu’elle ne l’imaginait… mais toujours aussi encombrant !

Film en version original et sous-titré en français. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

