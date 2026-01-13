FESTIVAL HANABI 2026 Sacrée frousse ! 4 Cinémas Theatre Vernon

FESTIVAL HANABI 2026 Sacrée frousse ! 4 Cinémas Theatre Vernon dimanche 1 février 2026.

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Début : 2026-02-01 10:30:00
2026-02-01

Synopsis
Un programme du Studio Dwarf avec Les fantômes d’Emma (54’) de Makoto Nakamura précédé de Monsieur Bouteille (14’) de Dice Tsutsumi.   .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie  

