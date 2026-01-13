FESTIVAL HANABI 2026 Sacrée frousse ! 4 Cinémas Theatre Vernon

FESTIVAL HANABI 2026 Sacrée frousse !

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Synopsis

Un programme du Studio Dwarf avec Les fantômes d'Emma (54') de Makoto Nakamura précédé de Monsieur Bouteille (14') de Dice Tsutsumi.

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : FESTIVAL HANABI 2026 Sacrée frousse !

