FESTIVAL HANABI 2026 Sacrée frousse ! 4 Cinémas Theatre Vernon
FESTIVAL HANABI 2026 Sacrée frousse ! 4 Cinémas Theatre Vernon dimanche 1 février 2026.
FESTIVAL HANABI 2026 Sacrée frousse !
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 10:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Synopsis
Un programme du Studio Dwarf avec Les fantômes d’Emma (54’) de Makoto Nakamura précédé de Monsieur Bouteille (14’) de Dice Tsutsumi. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTIVAL HANABI 2026 Sacrée frousse !
L’événement FESTIVAL HANABI 2026 Sacrée frousse ! Vernon a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération