FESTIVAL HANABI 2026 Seppuku l’honneur d’un samouraï 4 Cinémas Theatre Vernon

FESTIVAL HANABI 2026 Seppuku l’honneur d’un samouraï
Début : 2026-02-02 20:15:00
fin : 2026-02-02
2026-02-02
Synopsis
À Edo, Kyūzō, vassal du shogun, est condamné à se donner la mort pour une faute infime mais impardonnable avoir éraflé l’arc de son seigneur. Dans sa maison, le temps s’arrête: Kyūzō vacille, son épouse prépare la cérémonie tout en préservant leur fils, la servante refuse de les abandonner… Il ne reste que quelques heures à Kyūzō sera-t-il tenu par l’honneur… ou rattrapé par la vie ?
Film en version original et sous-titré en français. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
