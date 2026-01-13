FESTIVAL HANABI 2026 Sous le ciel de Kyoto 4 Cinémas Theatre Vernon
FESTIVAL HANABI 2026 Sous le ciel de Kyoto 4 Cinémas Theatre Vernon mardi 3 février 2026.
FESTIVAL HANABI 2026 Sous le ciel de Kyoto
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 18:15:00
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03
Synopsis
À Kyoto, entre l’université et un petit boulot dans des bains publics, Toru garde toujours ses parapluies à portée de main, tels des boucliers contre le monde extérieur. Quand il rencontre Hana, mystérieuse, lumineuse, fragile, l’évidence naît entre eux… avant qu’elle ne disparaisse soudainement.
Film en version original et sous-titré en français. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTIVAL HANABI 2026 Sous le ciel de Kyoto
L’événement FESTIVAL HANABI 2026 Sous le ciel de Kyoto Vernon a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération