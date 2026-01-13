FESTIVAL HANABI 2026 Sous le ciel de Kyoto 4 Cinémas Theatre Vernon

FESTIVAL HANABI 2026 Sous le ciel de Kyoto

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon

Début : 2026-02-03 18:15:00

2026-02-03

Synopsis

À Kyoto, entre l’université et un petit boulot dans des bains publics, Toru garde toujours ses parapluies à portée de main, tels des boucliers contre le monde extérieur. Quand il rencontre Hana, mystérieuse, lumineuse, fragile, l’évidence naît entre eux… avant qu’elle ne disparaisse soudainement.

Film en version original et sous-titré en français. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

