FESTIVAL HANABI 2026 4 Cinémas Theatre Vernon

FESTIVAL HANABI 2026

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-28

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-01-28

Les 72 saisons du Japon ? Ce n’est pas le dérèglement climatique, mais le pari fou des Saisons Hanabi.

Les Saisons Hanabi, c’est une fenêtre sur le Japon, dans toute sa richesse, sa beauté et sa complexité. C’est aussi le premier festival à se dérouler au fil des saisons. Embarquez pour le Japon avec Les Saisons Hanabi à partir du mercredi 28 janvier 2026 au cinéma de Vernon !

Le concept est simple 7 films japonais inédits et hivernaux à découvrir en avant-première ! Pour ces nouvelles Saisons Hanabi, l’intime et le collectif s’entrechoquent pour vous inviter à découvrir un Japon sans fard plus nuancé, plus vrai. Derrière le devoir, la norme ou le jugement, le cinéma interroge plus que jamais la difficulté d’être soi au sein de la société japonaise.

Au centre de la sélection, Love on trial, l’histoire d’une idole poursuivie par son agence pour avoir aimé. Au-delà du scandale, se révèle un système qui contrôle jusqu’aux émotions, dans une industrie où la sincérité devient un acte de résistance. Kōji Fukada, fidèle à son regard humaniste, signe une œuvre à la fois pop et politique à l’image de cette saison, vibrante mais lucide. Cette même tension entre vérité et façade traverse Sham, un thriller où la justice se mue en spectacle, et trouve un écho plus intime dans la comédie Mon grand frère et moi qui, après La Famille Asada, rappelle avec tendresse que déjouer les apparences passe davantage par l’émotion que par la raison. Si les films de cette édition dialoguent si bien entre eux, c’est qu’ils explorent ce même instant fragile celui où l’on cesse de jouer un rôle, où le masque tombe, et où la vérité affleure. De Fais-moi un signe à Sous le ciel de Kyoto, de La Fille du konbini à Seppuku, peu à peu la façade se fissure sous le regard de cinéastes talentueux. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FESTIVAL HANABI 2026

L’événement FESTIVAL HANABI 2026 Vernon a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération