Festival HandiRockBike Grenay

Festival HandiRockBike Grenay samedi 27 septembre 2025.

Festival HandiRockBike

28 Bis Boulevard de la Flandre Grenay Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Patrice Genet et son équipe de bénévoles de HandiRock-Bike vous donnent rendez-vous pour une “soirée métal” dont les groupes sont encore à définir.

Les bénévoles du HRB donnent de leur temps , pour organiser des événements afin de rétrocéder le fruit de leur travail au centre Oscar Lambret de Lille service cancérologie pédiatrique et à des familles en difficulté ayant un enfant malade. .

28 Bis Boulevard de la Flandre Grenay 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 45 69 50 culture@grenay.fr

English :

Patrice Genet and his team of HandiRock-Bike volunteers invite you to join them for a ?metal evening? with bands yet to be announced.

German :

Patrice Genet und sein Team aus Freiwilligen von HandiRock-Bike laden Sie zu einem « Metal-Abend » ein, bei dem die Bands noch nicht feststehen.

Italiano :

Patrice Genet e il suo team di volontari dell’HandiRock-Bike vi invitano a unirvi a loro per una serata all’insegna del metal, con gruppi ancora da annunciare.

Espanol :

Patrice Genet y su equipo de voluntarios de HandiRock-Bike te invitan a unirte a ellos en una noche de metal, con bandas aún por anunciar.

L’événement Festival HandiRockBike Grenay a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme de Lens-Liévin