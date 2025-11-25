Festival Harpes d’Exil 2026 Echos des cordes TANDEM Espace Mosaïque Caen

Festival Harpes d’Exil 2026 Echos des cordes

TANDEM Espace Mosaïque 8 Rue Nicolas Oresme Caen Calvados

Pour ses quinze ans, le Festival Harpes d’Exil revient avec une édition anniversaire qui célèbre la diversité et la créativité autour de la harpe. Échos des cordes… explore les multiples traditions et sonorités de l’instrument, entre influences celtiques, méditerranéennes, africaines, baroques ou contemporaines.

Au programme concerts, créations, rencontres et ateliers avec des artistes venus de différents horizons — Duo McIver/Saunière, Alice & Pape Cissokho, Dimitri Boekhoorn, Duo Niséïs, Frédéric Bougouin, Elisa Vellia & Maëlle Duchemin, Xenia Trio et Marion Bouyssonnade.

Pendant dix jours, le festival fait vibrer Caen et les communes voisines, invitant le public à voyager au fil des cordes, entre émotions, découvertes et dialogue des cultures.

Découvrez la programmation complète via le site HelloAsso. .

Festival Harpes d'Exil 2026 Echos des cordes

For its fifteenth anniversary, the Festival Harpes d?Exil returns with an anniversary edition that celebrates the diversity and creativity around the harp. Échos des cordes? explores the instrument?s many traditions and sounds, from Celtic and Mediterranean to African, Baroque and contemporary influences

