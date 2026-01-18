Festival Hartzaro Ustaritz
Festival Hartzaro Ustaritz dimanche 1 février 2026.
Festival Hartzaro
Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Quartier Astobizkar, Bourg et Xopolo. Kaskarot etxez etxe à partir de 9h. .
Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04 herri.soinu@gmail.com
English : Festival Hartzaro
