Festival Hartzaro Ustaritz

Festival Hartzaro

Centre Lapurdi Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Événement emblématique des festivités hivernales au Pays basque.

Mairie, 18h30 Conférence sur le bataillon de Gernika, présentée par Franck Dolosor et organisée par l’association Ur Begi.

Eglise Ustaritz, 20h Concert Entrexatak et Eñaut Elorrieta. .

Centre Lapurdi Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04 herri.soinu@gmail.com

English : Festival Hartzaro

