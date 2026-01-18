Festival Hartzaro Ustaritz

Festival Hartzaro Ustaritz samedi 7 février 2026.

Fronton Arrauntz Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-02-07
2026-02-07

Quartier Arrauntz. Kaskarot etxez etxe avec Zortziko.
Erdiko etxea, 14h30 stage de danse sur inscription.
Eglise Arrauntz, 19h Choeurs d’hommes Josteta suivi du Quatuor Habia   .

Fronton Arrauntz Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04  herri.soinu@gmail.com

