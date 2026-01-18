Festival Hartzaro

Fronton Arrauntz Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Quartier Arrauntz. Kaskarot etxez etxe avec Zortziko.

Erdiko etxea, 14h30 stage de danse sur inscription.

Eglise Arrauntz, 19h Choeurs d’hommes Josteta suivi du Quatuor Habia .

Fronton Arrauntz Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04 herri.soinu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Hartzaro

L’événement Festival Hartzaro Ustaritz a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Pays Basque