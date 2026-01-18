Festival Hartzaro Ustaritz
Festival Hartzaro Ustaritz dimanche 8 février 2026.
Festival Hartzaro
Quartier Herauritz Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Quartier Saint Michel et Etxehasia. Kaskarot etez etxe à partir de 9h.
Fronton Hérauritz, 11h Danborrada Ur Begi.
Place Hérauritz, 11h30 Kaskarot et Ganixak suivi à 12h de mutxikoak animés par le groupe Erdizka.
Chapelle Hérauritz, 17h Concert des choeurs d’hommes Aizkoa . .
Quartier Herauritz Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04 herri.soinu@gmail.com
