Festival Hartzaro Quartier Hiribehere Ustaritz

Festival Hartzaro

Quartier Hiribehere Place Bilgune Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Événement emblématique des festivités hivernales au Pays basque.

Fronton Hiribehere, 19h animations avec Tutak, Gaiteros, Percussions, Toberak, Afrika Dambo, Bertsolaria, ASCA, Zirtzilak et danseurs d’Izartxo.

Latsa, 20h soirée animée par folkablok. Buvette et restauration sur place .

