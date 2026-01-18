Festival Hartzaro Quartier Hiribehere Ustaritz
Festival Hartzaro Quartier Hiribehere Ustaritz jeudi 12 février 2026.
Festival Hartzaro
Quartier Hiribehere Place Bilgune Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Événement emblématique des festivités hivernales au Pays basque.
Fronton Hiribehere, 19h animations avec Tutak, Gaiteros, Percussions, Toberak, Afrika Dambo, Bertsolaria, ASCA, Zirtzilak et danseurs d’Izartxo.
Latsa, 20h soirée animée par folkablok. Buvette et restauration sur place .
Quartier Hiribehere Place Bilgune Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04 herri.soinu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Hartzaro
L’événement Festival Hartzaro Ustaritz a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Pays Basque