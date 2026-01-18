Festival Hartzaro Ustaritz

Festival Hartzaro

Événement emblématique des festivités hivernales au Pays basque.

19h30 déambulation du groupe Zpeiz Mukaki du fronton d’Hiribehere au bourg.

20h concerts de Atzarbale.

Buvette et restauration organisé par l’Ikastola d’Ustaritz. .

Place du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04 herri.soinu@gmail.com

English : Festival Hartzaro

