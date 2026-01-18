Festival Hartzaro Ustaritz

Festival Hartzaro

Festival Hartzaro Ustaritz vendredi 13 février 2026.

Place du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-13
2026-02-13

Événement emblématique des festivités hivernales au Pays basque.
19h30 déambulation du groupe Zpeiz Mukaki du fronton d’Hiribehere au bourg.
20h concerts de Atzarbale.
Buvette et restauration organisé par l’Ikastola d’Ustaritz.   .

Place du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04  herri.soinu@gmail.com

English : Festival Hartzaro

