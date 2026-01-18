Festival Hartzaro Ustaritz
Festival Hartzaro Ustaritz samedi 14 février 2026.
Festival Hartzaro
Place du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Événement emblématique des festivités hivernales au Pays basque.
Marché, 11h mutxikoak animés par le groupe Erdizka.
Kiroleta, 19h représentations de Zarena zarelako, Etxeparanga et Haatik.
Buvette et restauration organisé par Integrazio Batzordea. .
Place du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04 herri.soinu@gmail.com
