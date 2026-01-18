Festival Hartzaro

Place du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Événement emblématique des festivités hivernales au Pays basque.

Marché, 11h mutxikoak animés par le groupe Erdizka.

Kiroleta, 19h représentations de Zarena zarelako, Etxeparanga et Haatik.

Buvette et restauration organisé par Integrazio Batzordea. .

Place du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04 herri.soinu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Hartzaro

L’événement Festival Hartzaro Ustaritz a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Pays Basque