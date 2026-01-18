Festival Hartzaro Salle Latsa Ustaritz

Festival Hartzaro

Salle Latsa Rue Hiribehere Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Événement emblématique des festivités hivernales au Pays basque.

Quartiers Hiribehere, Zokorrondo, Bourg.

8h Kaskarotak etxez etxe.

10h concours gastronomique Txilindron sur inscription.

11h30 traditionnel rassemblement des groupes de Kaskarot devant l’église.

Salle Latsa, 13h30 repas de carnaval animé par le groupe Jarauta 69 sur inscription.

18h Arberoako txaranga.

19h Soirée animée par Kalume. .

Salle Latsa Rue Hiribehere Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04 herri.soinu@gmail.com

