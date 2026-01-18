Festival Hartzaro

Place du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Événement emblématique des festivités hivernales au Pays basque.

18h15 carnaval d’Ustaritz défilé, Aker dantza, danse des Maia, danse de l’ours, Zirtzilak, procès de Zanpantzar, Toberak du fronton Hiribehere au fronton du bourg.

Cette année le thème des déguisements est la forêt. Concours de déguisements des enfants et des adultes.

20h30 Erromeria. Soirée animée par Kiki Bordatxo. Restauration et boissons sur place. .

Place du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 11 37 04 herri.soinu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Hartzaro

L’événement Festival Hartzaro Ustaritz a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Pays Basque