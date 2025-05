FESTIVAL HAUBANS – LA TRIBOUILLE 2025 – SALLE DIFFUSION – MAISON DES HAUBANS Nantes, 6 juin 2025 20:30, Nantes.

Gratuit : non Tarifs variables selon les spectacles : gratuit, prix libres ou pass-adhésion Samedi 31/05 : FESTI’DANSE à 18h00 (durée 1h30). Danse tout public. Sur réservation :mailto:[mq-haubans@mairie-nantes.fr](mailto:mq-haubans@mairie-nantes.fr) / 02 40 41 59 60Dimanche 01/06 : MONOLOGUES d’Allan Bennett à 15h30 (durée 1h20). Participation libre « à la chaussette rose ». Sur réservation : mailto:[theatredescinq@gmail.com](mailto:theatredescinq@gmail.com) / 06 31 45 67 41Lundi 02/06 : DRAGÉES CHAMPAGNE et CATACLYSMES de Pascale Valentini-Daniel à 20h30 (durée 1h30). Participation libre « au chapeau ». Sur réservation : mailto:[compagniebravo44@gmail.com](mailto:compagniebravo44@gmail.com)Mardi 03/06 : DES JAMBES DE PAPIER d’Hervé Gourdin à 20h30 (durée 1h20). Participation libre, « au chapeau ». Sur réservation : mailto:[lemasquearats@free.fr](mailto:lemasquearats@free.fr) / 06 32 61 05 51Du jeudi 05/06 au dimanche 08/06/25 : Festival Tribouille (théâtre). Entrée avec pass-adhésion (5€). Sur réservation : mailto:[reservation@tribouille.fr](mailto:reservation@tribouille.fr) / 07 69 37 21 29Jeudi 05/06 : WESTERN à 20h30 (durée 1h30), amateurs adultes.Vendredi 06/05 : LE TOURBILLON à 20h30 (durée 45 mn), amateurs adultes & WESTERN (durée 1h30)Samedi 07/06 : PINOCCHIO à 19h00 (durée 45 mn), amateurs ados & LE TOURBILLON (durée 45 mn) & WESTERN (durée 1h30)Dimanche 08/06 : LE TOURBILLON à 15h00 (durée 45 mn) & PINOCCHIO, (durée 45 mn) & WESTERN (durée 1h30) Tout public

La Cie La Tribouille présente les spectacles des comédiens amateurs (ados et adultes) créés pendant la saison 2024-2025 avec les metteurs en scène professionnels de la compagnie. Du 05/06 au 08/06/25, huit à dix représentations des spectacles seront proposées salle Diffusion de la Maison des Haubans.Dans ce même lieu, les créneaux « libres » sur la période, seront mis à disposition des associations du quartier, désireuses de présenter leurs activités (Festi’Danse le samedi 31/05, spectacles du théâtre des Cinq le 01/06 , de la Cie Bravo (02/06) et du Masque à rats (le 03/06)…).L’occasion de faire se croiser tous les publics qui suivent ces compagnies et de sensibiliser les habitants du quartier Malakoff St Donatien autour de ces propositions artistiques.

SALLE DIFFUSION – MAISON DES HAUBANS Nantes 44000