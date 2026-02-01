Festival Haunting The Chapel #13 (Sidilarsen + guests) LES TRINITAIRES Metz

Festival Haunting The Chapel #13 (Sidilarsen + guests)

LES TRINITAIRES 12 rue des Trinitaires Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13

Voilà plus de 10 ans que le Festival Haunting The Chapel investit chaque hiver la Chapelle des Trinitaires et parfois La BAM de sa résonance métallique.

Après avoir accueilli des dizaines d’artistes internationaux dont Kreator, Sepultura, Caliban, Decapitated, Hed PE, Samael et bien d’autres, mais également régionaux, la Chapelle de la Coline Sainte-Croix est de nouveau prête à en découdre en cette édition 2026.

Comme chaque année, les artistes régionaux seront mis à l’honneur durant ces deux soirs, en venant compléter la programmation générale du festival.

La mixité des styles et la volonté de découverte qui anime le HTC depuis ses débuts est toujours bien présente 13 ans après, et compte bien le rester sur les années à venir ! Venez passer l’hiver au chaud, rendez-vous les 13 & 14 février prochains !Tout public

LES TRINITAIRES 12 rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

