Festival haute fréquence Carvin

Festival haute fréquence Carvin samedi 8 novembre 2025.

Festival haute fréquence

3 rue du 8 mai 1945 Carvin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Ose Arts intègre le festival Haute Fréquence, initié par la Région Hauts-de-France et véritable temps fort dédié aux musiques actuelles sur l’ensemble du territoire qui revient pour une 10ème édition.

Des temps de rencontres sont également organisés en marge de chaque concert pour intégrer au festival une dimension éducative en incitant la mise en place de temps de formations, de rencontres et de pratiques artistiques. .

3 rue du 8 mai 1945 Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France mediation@ose-arts.fr

English :

Ose Arts is part of the Haute Fréquence festival, initiated by the Hauts-de-France region and a real highlight dedicated to contemporary music throughout the region, which returns for its 10th edition.

German :

Ose Arts ist Teil des Festivals Haute Fréquence, das von der Region Hauts-de-France ins Leben gerufen wurde und ein echtes Highlight für aktuelle Musik in ganz Frankreich ist, das zum 10.

Italiano :

Ose Arts fa parte del festival Haute Fréquence, promosso dalla Regione Hauts-de-France e grande evento dedicato alla musica contemporanea in tutta la regione, che torna per la sua decima edizione.

Espanol :

Ose Arts forma parte del festival Haute Fréquence, iniciado por la Región de Hauts-de-France y gran acontecimiento dedicado a la música contemporánea en toda la región, que regresa para su 10ª edición.

L’événement Festival haute fréquence Carvin a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme de Lens-Liévin