FESTIVAL HEIVA POLYNESIA La maison du maitre de forges, Arènes Brocas

FESTIVAL HEIVA POLYNESIA La maison du maitre de forges, Arènes Brocas vendredi 26 septembre 2025.

FESTIVAL HEIVA POLYNESIA

La maison du maitre de forges, Arènes 114 rue de l’Etang Brocas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-26

Estival Heiva polynésien, l’âme des îles au cœur des Landes.

Marché d’ici et d’ailleurs, tatoueurs, foodtruck, repas spectacle le vendredi soir, spectacle Lando-polynésien le samedi soir, animations.

Renseignements et réservations au 06.15.39.61.87

La maison du maitre de forges, Arènes 114 rue de l’Etang Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 061539618

English : FESTIVAL HEIVA POLYNESIA

Polynesian summer Heiva, the soul of the islands in the heart of the Landes.

Market from near and far, tattoo artists, foodtruck, dinner and show on Friday evening, Lando-polynesian show on Saturday evening, entertainment.

Information and reservations on 06.15.39.61.87

German : FESTIVAL HEIVA POLYNESIA

Sommerliches polynesisches Heiva, die Seele der Inseln im Herzen von Les Landes.

Markt von hier und anderswo, Tätowierer, Foodtruck, Show-Essen am Freitagabend, lando-polynesische Show am Samstagabend, Animationen.

Informationen und Reservierungen unter 06.15.39.61.87

Italiano :

Heiva polinesiana estiva, l’anima delle isole nel cuore delle Landes.

Mercato da qui e altrove, tatuatori, foodtruck, cena e spettacolo il venerdì sera, spettacolo Lando-polinesiano il sabato sera, intrattenimento.

Informazioni e prenotazioni allo 06.15.39.61.87

Espanol : FESTIVAL HEIVA POLYNESIA

Heiva polinesia de verano, el alma de las islas en el corazón de las Landas.

Mercado lejano y cercano, tatuadores, foodtruck, cena y espectáculo el viernes por la noche, espectáculo polinesio de Lando el sábado por la noche, animaciones.

Información y reservas en el 06.15.39.61.87

L’événement FESTIVAL HEIVA POLYNESIA Brocas a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Cœur Haute Lande