Festival Hello Caen 2025 Hippodrome de Caen Caen

Festival Hello Caen 2025 Hippodrome de Caen Caen jeudi 4 septembre 2025.

Festival Hello Caen 2025

Hippodrome de Caen Boulevard Yves Guillou Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04 12:45:00

fin : 2025-09-07 21:00:00

Date(s) :

2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07

Le festival Hello Caen mettra en avant des artistes pour une grande majeure partie originaires de Caen. Attendez-vous à des performances de musique live couvrant une variété de genres, du rock à la pop, en passant par les DJ Set qui clôtureront les soirées.

Le festival Hello Caen mettra en avant des artistes pour une grande majeure partie originaires de Caen. Attendez-vous à des performances de musique live couvrant une variété de genres, du rock à la pop, en passant par les DJ Set qui clôtureront les soirées. .

Hippodrome de Caen Boulevard Yves Guillou Caen 14000 Calvados Normandie

English : Festival Hello Caen 2025

The Hello Caen festival will feature artists mostly from Caen. Expect live music performances covering a variety of genres, from rock to pop, with DJ sets closing out the evenings.

German : Festival Hello Caen 2025

Das Hello Caen-Festival wird Künstler präsentieren, die größtenteils aus Caen stammen. Freuen Sie sich auf Live-Musik, die eine Vielzahl von Genres abdeckt, von Rock über Pop bis hin zu den DJ-Sets, die die Abende abschließen werden.

Italiano :

Il festival Hello Caen presenterà artisti provenienti soprattutto da Caen. Ci si aspetta spettacoli di musica dal vivo che coprono una varietà di generi, dal rock al pop, con DJ set che chiuderanno le serate.

Espanol :

El festival Hello Caen presentará a artistas procedentes en su mayoría de Caen. Habrá actuaciones de música en directo de diversos géneros, desde rock hasta pop, y los DJ cerrarán las veladas.

L’événement Festival Hello Caen 2025 Caen a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Caen la Mer