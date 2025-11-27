Festival Herrli’scène Promotion randonnée Herrlisheim-près-Colmar

Festival Herrli’scène Promotion randonnée

1 place de l’Eglise Herrlisheim-près-Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-03-07 21:00:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-21

Quand un PDG plein d’idées innovantes décide d’emmener toute son équipe en randonnée pour resserrer les liens, on pourrait croire à un simple séminaire d’entreprise… Mais la montagne réserve bien des surprises !

1 place de l’Eglise Herrlisheim-près-Colmar 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 98 75 39 55 troupetheatraleherrlisheim@hotmail.com

English :

When a CEO full of innovative ideas decides to take his entire team hiking to strengthen ties, you might think it was a simple company retreat? But the mountains are full of surprises!

