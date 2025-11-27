Festival Herrli’scènes Cher trésor Herrlisheim-près-Colmar

Festival Herrli’scènes Cher trésor

1 place de l’Eglise Herrlisheim-près-Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-06 2026-02-12

Ce n’est pas le fait d’être riche qui compte, mais le fait que les autres le croient. c’est la morale de cette pièce de théâtre.

Éternel chômeur, abandonné de tous ( sa femme, ses amis) et passablement méprisé, François essaie d’entraîner un contrôleur fiscal dans un jeu de fraude imaginaire pour se remettre à exister. Et ça marche ! Les bourreaux d’hier s’intéressent soudain au riche dissimulateur.

Et le spectateur réalise très vite que Ce n'est pas le fait d'être riche qui compte, mais le fait que les autres le croient.

1 place de l’Eglise Herrlisheim-près-Colmar 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 98 75 39 55 troupetheatraleherrlisheim@hotmail.com

English :

It’s not the fact of being rich that counts, but the fact that others believe it that’s the moral of this play.

