Festival Herrli’scènes Il était une autre fois Herrlisheim-près-Colmar

Festival Herrli’scènes Il était une autre fois

1 place de l’Eglise Herrlisheim-près-Colmar Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-03-01 18:30:00

2026-02-01

Redécouvrez une autre version des contes de fées grâce aux compagnies théâtrales Les Croc’s la scène et les Anim’mots

Que se passerait-il si , à la place du beau Prince Charmant….c’était son écuyer qui allait réveiller la Belle au Bois Dormant ? Tout pourrait rentrer dans l’ordre… mais ce serait sans compter sur la jalousie de Blanche Neige, des Nains envahissants, un Petit Chaperon Rouge égaré, une Fée à tête de sorcière, un Prince pas si Charmant et un Génie. 0 .

1 place de l’Eglise Herrlisheim-près-Colmar 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 98 75 39 55 troupetheatraleherrlisheim@hotmail.com

Rediscover another version of fairy tales thanks to the theatrical companies Les Croc’s la scène and Les Anim’mots

