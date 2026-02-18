Festival Hey Gamins!

Chemin du Port Chécy Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Festival de musique pour enfants !Familles

Comme chaque année à la mi-juin, la base de loisirs Cacienne se transforme en île paradisiaque pour toute la famille avec une nouvelle édition de Hey Gamins ! Le festival pour petits et grands revient avec ses deux jours de fêtes, de concerts, d’animations et de gamins survoltés.

De la musique, des spectacles, des animations spécialement pour les kids et surtout une grande fête pour toute la famille ! Durant deux jours, le festival propose toujours autant d’activités pour les plus jeunes, et un cadre enchanteur pour ceux qui les accompagnent. Au programme, pique-nique musical, lectures, spectacles, jeux, concerts… et des tas d’autres surprises ! .

Chemin du Port Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music festival for children!

L’événement Festival Hey Gamins! Chécy a été mis à jour le 2026-02-18 par OT ORLEANS