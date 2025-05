Festival hip-hop campus – Collège Foufoufou Saint-Georges-de-Reintembault, 24 mai 2025 14:00, Saint-Georges-de-Reintembault.

Venez découvrir le monde du hip-hop à travers des concerts et des activités, organisés par les médiathèques de Fougères Agglo ! Se déroulant dans un champ défriché par un passionné du graffiti, l’événement vous propose au programme De 14h à 18h, une fresque lives par Hobes, des ateliers badges et lettrages, une friperie, et jusqu’à 16h, un dj set par Shintoo en plus d’une exposition de photo graffiti à la bibliothèque de Saint Georges. À 14h30, retrouvez une initiation au graff avec Kory (sur inscription), une initiation danse Funky Style avec la Compagnie Engrenages, et un quiz rap avec Mathieu, là aussi à la bibliothèque. C’est à partir de 16h, que vous pourrez retrouver deux concerts: celui de R-One & Soek, ainsi que Jean-Fa & Cloon. Vous aurez la possibilité de vous restaurez sur place. .

