Festival Hisse Les Voiles Regnéville-sur-Mer

Festival Hisse Les Voiles Regnéville-sur-Mer samedi 9 août 2025.

Festival Hisse Les Voiles

Les Sablons Regnéville-sur-Mer Manche

Début : 2025-08-09 09:30:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Festival Hisse Les Voiles à Regnéville-sur-Mer.

Samedi baptême de doris (matinée et fin d’après-midi), randonnée pédestre (14h), traversée de la Sienne (14h30), concert Irish Spirit (16h chants de marins), concert CapOuest (21h chants de marins).

Le dimanche remontée de la Sienne canots à voile / à rames, canoës, kayaks, paddles partiront du port de Regnéville vers le Pont de la Roque, accompagnés par un joueur de cornemuse !

Inscription sur place (ponton) à 7h, départ à 8h, arrivée festive avec apéritif et concert Les Gens de la Mer (14h chants de marins), animation musicale (16h).

Restauration et buvette.

Les Sablons Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

English : Festival Hisse Les Voiles

Hisse Les Voiles Festival at Regnéville-sur-Mer.

Saturday: dory christenings (morning and late afternoon), hiking (2pm), crossing the Sienne (2:30pm), concert: Irish Spirit (4pm ? sea chanteys), concert: CapOuest (9pm ? sea chanteys).

Sunday: up the Sienne sailing/rowing boats, canoes, kayaks, paddles will leave from the port of Regnéville towards the Pont de la Roque, accompanied by a bagpiper!

Registration on site (pontoon) at 7 am, departure at 8 am, festive arrival with aperitif and concert: Les Gens de la Mer (2 pm ? sea chanteys), musical entertainment (4 pm).

Catering and refreshments.

German :

Festival Hisse Les Voiles in Regnéville-sur-Mer.

Samstag: Doris-Taufe (vormittags und am späten Nachmittag), Wanderung (14 Uhr), Überquerung der Sienne (14:30 Uhr), Konzert: Irish Spirit (16 Uhr ? Seemannslieder), Konzert: CapOuest (21 Uhr ? Seemannslieder).

Sonntag: Flussaufwärts auf der Sienne Segel-/Ruderboote, Kanus, Kajaks, Paddelboote werden vom Hafen von Regnéville aus in Richtung Pont de la Roque starten, begleitet von einem Dudelsackspieler!

Anmeldung vor Ort (Anlegestelle) um 7 Uhr, Abfahrt um 8 Uhr, festliche Ankunft mit Aperitif und Konzert: Les Gens de la Mer (14 Uhr ? Seemannslieder), musikalische Unterhaltung (16 Uhr).

Verpflegung und Getränkestand.

Italiano :

Festival Hisse Les Voiles a Regnéville-sur-Mer.

Sabato: battesimo dei dory (mattina e tardo pomeriggio), visita a piedi (ore 14.00), traversata della Sienne (ore 14.30), concerto: Irish Spirit (ore 16.00 ? sea shanties), concerto: CapOuest (ore 21.00 ? sea shanties).

Domenica: risalita della Sienne barche a vela e a remi, canoe, kayak e pagaie partiranno dal porto di Regnéville verso il Pont de la Roque, accompagnate da uno zampognaro!

Iscrizioni sul posto (pontone) alle 7, partenza alle 8, arrivo festoso con aperitivo e concerto: Les Gens de la Mer (ore 14? canti di mare), intrattenimento musicale (ore 16).

Cibo e rinfreschi.

Espanol :

Festival Hisse Les Voiles en Regnéville-sur-Mer.

Sábado: bautizo de dory (por la mañana y a última hora de la tarde), recorrido a pie (14:00 h), travesía de la Siena (14:30 h), concierto: Irish Spirit (16:00 h ? sea shanties), concierto: CapOuest (21:00 h ? sea shanties).

Domingo: remontada de la Siena veleros, canoas, kayaks y remos saldrán del puerto de Regnéville hacia el Puente de la Roque, ¡acompañados por un gaitero!

Inscripción in situ (pontón) a las 7 h, salida a las 8 h, llegada festiva con aperitivo y concierto: Les Gens de la Mer (14 h ? canciones marineras), animación musical (16 h).

Comida y refrescos.

