FESTIVAL HISTOIRES & CRAPAHUTES Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

FESTIVAL HISTOIRES & CRAPAHUTES Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon jeudi 2 octobre 2025.

FESTIVAL HISTOIRES & CRAPAHUTES

Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02 00:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Le festival itinérant du film de rando est de retour avec une Saison 2 épatante !

Il s’agit d’un festival itinérant partout en France (environ 80 villes), en salles de cinéma, qui présente, en sélection, des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets tel que la résilience, la rencontre, le dépassement de soi, l’itinérance…

1 séance, 5 aventures humaines, 3h de sensations et d’émotions (dont 2h30 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public.

Films présentés

– Équateur Phénix (52 mn)

– Rencontres asturiennes (21 mn)

– Estampe d’une aventure (22 mn)

– Marcher la France (23 mn)

– Uapiskha (27 mn). 17 .

Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52

English :

The travelling rando film festival is back with a stunning Season 2!

German :

Das Wanderfilmfestival ist mit einer atemberaubenden zweiten Saison zurück!

Italiano :

Il festival itinerante del cinema escursionistico torna con una straordinaria Stagione 2!

Espanol :

El festival itinerante de cine de senderismo regresa con una impresionante segunda temporada

L’événement FESTIVAL HISTOIRES & CRAPAHUTES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE