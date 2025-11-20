FESTIVAL HISTOIRES & CRAPAHUTES Place Marcel Bouilloux-Lafont Toulouse

FESTIVAL HISTOIRES & CRAPAHUTES

Place Marcel Bouilloux-Lafont CINEMA UGC MONTAUDRAN Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-20 19:15:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Le festival itinérant du film de rando est de retour avec une Saison 2 épatante !

Il s’agit d’un festival itinérant partout en France, en salles de cinéma, qui présente, en sélection, des films ayant pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d’autres sujets tel que la résilience, la rencontre, le dépassement de soi, l’itinérance…

1 séance, 5 aventures humaines, 3h de sensations et d’émotions (dont 2h30 de projection). L’un des créateurs du festival est présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. .

English :

The travelling rando film festival is back with a stunning Season 2!

German :

Das Wanderfilmfestival ist mit einer atemberaubenden zweiten Saison zurück!

Italiano :

Il festival itinerante del cinema escursionistico torna con una straordinaria Stagione 2!

Espanol :

El festival itinerante de cine de senderismo regresa con una impresionante segunda temporada

