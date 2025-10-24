Festival histoires d’en rire « 5mn pas plus » Monthureux-le-Sec

Festival histoires d’en rire « 5mn pas plus » Monthureux-le-Sec vendredi 24 octobre 2025.

Festival histoires d’en rire « 5mn pas plus »

80 route de Thuillières Monthureux-le-Sec Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24 23:00:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-25

Instituteur maniaque, Norbert a organisé une balade à vélo dans sa campagne profonde pour Carole, une amie parisienne et influenceuse qu’il n’a pas revue depuis des années. Afin d’éviter de se retrouver seul avec elle, il va convier ses amis. Mais entre les retards des uns, les règlements de compte des autres et les surprises de dernières minutes, le départ pour cette virée champêtre va dégénérer jusqu’à tourner au cauchemar. Une comédie burlesque où la ruralité de la province s’entrechoque avec la prétention parisienne.

A partir de 10 ans

Réservation par SMS

Placement libre assisAdultes

0 .

80 route de Thuillières Monthureux-le-Sec 88800 Vosges Grand Est +33 6 83 85 85 35

English :

A manic schoolteacher, Norbert has organized a bike ride through the countryside for Carole, a Parisian friend and « influencer » he hasn’t seen in years. To avoid being alone with her, he invites his friends along. But between the delays of some, the settling of scores of others and last-minute surprises, the departure for this rural getaway degenerates into a nightmare. A slapstick comedy in which provincial rurality collides with Parisian pretentiousness.

Ages 10 and up

Reservation by SMS

Free seating, seated

German :

Norbert, ein manischer Lehrer, hat für Carole, eine Freundin aus Paris und « Influencerin », die er seit Jahren nicht mehr gesehen hat, eine Fahrradtour durch sein tiefstes Land organisiert. Um nicht mit ihr allein zu sein, lädt er seine Freunde ein. Doch zwischen den Verspätungen der einen, den Abrechnungen der anderen und den Überraschungen in letzter Minute wird der Aufbruch zu dieser ländlichen Reise zu einem Albtraum. Eine burleske Komödie, in der die Ländlichkeit der Provinz mit der Pariser Anmaßung kollidiert.

Ab 10 Jahren

Reservierung per SMS

Freie Platzwahl Sitzplätze

Italiano :

Insegnante maniacale, Norbert ha organizzato una gita in bicicletta attraverso la campagna per Carole, un’amica parigina e « influencer » che non vede da anni. Per evitare di rimanere solo con lei, invita i suoi amici. Ma tra ritardi, regolamenti di conti e sorprese dell’ultimo minuto, la gita in campagna degenera in un incubo. Una commedia slapstick in cui la ruralità provinciale si scontra con la pretenziosità parigina.

Dai 10 anni in su

Prenotazione via SMS

Posti liberi

Espanol :

Norbert, un maniático profesor de escuela, ha organizado un paseo en bicicleta por el campo para Carole, una amiga parisina e « influencer » a la que no ve desde hace años. Para no quedarse solo con ella, invita a sus amigos. Pero entre retrasos, ajustes de cuentas y sorpresas de última hora, el viaje al campo se convierte en una pesadilla. Una comedia slapstick en la que la ruralidad provinciana choca con la pretenciosidad parisina.

A partir de 10 años

Reserva por SMS

Aforo libre

L’événement Festival histoires d’en rire « 5mn pas plus » Monthureux-le-Sec a été mis à jour le 2025-09-18 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE