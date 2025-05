Festival Hit The Road – Saint-Florent-sur-Cher, 30 mai 2025 07:00, Saint-Florent-sur-Cher.

Tarif : 30 – 30 – 40 EUR

Le festival Hit the Road revient pour sa 9ème édition.

HIT THE ROAD, c’est trois jours d’aventure et un programme unique

Une épopée mythique en stop pas besoin d’appeler ta banque pour négocier un prêt — voyager avec ton pouce, c’est 100 % gratuit !

Deux nuits de concerts avec une programmation éclectique pour te faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Des tonnes d’activités spectacles, projections, grands jeux, ateliers… et plein de surprises !

Et pas de panique côté repas oublie le réchaud, on te régale sur place avec une cuisine locale, bio et 100 % végane. 30 .

1125 Rue Félix Pyat

Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire

English :

The Hit the Road festival returns for its 9th edition.

German :

Das Hit the Road Festival kehrt für seine neunte Ausgabe zurück.

Italiano :

Il festival Hit the Road torna per la sua nona edizione.

Espanol :

El festival Hit the Road vuelve en su 9ª edición.

L’événement Festival Hit The Road Saint-Florent-sur-Cher a été mis à jour le 2025-05-19 par OT BOURGES