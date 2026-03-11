Festival Horizon Vert Cinéma Le Jean Gabin Eymoutiers

Festival Horizon Vert

Cinéma Le Jean Gabin 30 avenue de la paix Eymoutiers Haute-Vienne

Le festival Horizon Vert revient pour la 6ème édition dans différents cinémas du territoire de la Haute-Vienne. Cette année, nous vous proposons 12 journées de découverte, de partage, d’émerveillement et de réflexion ! Sauvages, verdoyantes, sacrées, cette 6e

édition fera la part belle à nos forêts ! Comme chaque année, nous proposons une programmation dédiée au jeune public films d’animation, courts métrages et des ateliers ludiques autour de l’environnement. A bientôt dans nos salles pour évoquer ensemble la perspective d’un horizon vert ! .

