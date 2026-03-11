Festival Horizon Vert Cinéma Le Jean Gabin Eymoutiers

Festival Horizon Vert Cinéma Le Jean Gabin Eymoutiers mercredi 18 mars 2026.

Cinéma Le Jean Gabin 30 avenue de la paix Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Le festival Horizon Vert revient pour la 6ème édition dans différents cinémas du territoire de la Haute-Vienne. Cette année, nous vous proposons 12 journées de découverte, de partage, d’émerveillement et de réflexion ! Sauvages, verdoyantes, sacrées, cette 6e
édition fera la part belle à nos forêts ! Comme chaque année, nous proposons une programmation dédiée au jeune public films d’animation, courts métrages et des ateliers ludiques autour de l’environnement. A bientôt dans nos salles pour évoquer ensemble la perspective d’un horizon vert !   .

