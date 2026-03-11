Festival Horizon Vert Cinéma Le Jean Gabin Eymoutiers
Festival Horizon Vert
Cinéma Le Jean Gabin 30 avenue de la paix Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-29
Le festival Horizon Vert revient pour la 6ème édition dans différents cinémas du territoire de la Haute-Vienne. Cette année, nous vous proposons 12 journées de découverte, de partage, d’émerveillement et de réflexion ! Sauvages, verdoyantes, sacrées, cette 6e
édition fera la part belle à nos forêts ! Comme chaque année, nous proposons une programmation dédiée au jeune public films d’animation, courts métrages et des ateliers ludiques autour de l’environnement. A bientôt dans nos salles pour évoquer ensemble la perspective d’un horizon vert ! .
Cinéma Le Jean Gabin 30 avenue de la paix Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 92 89 68
