Saverne

Festival Horizons Durables

Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le Festival Horizons Durable est un lieu pour réfléchir, imaginer, créer, explorer, expérimenter autour du développement durable. Se voulant à la portée de tous, il explore entre autres les questions du commerce équitable, de l’économie circulaire, des énergies renouvelables… Mettant à l’honneur les acteurs locaux, il s’ouvre également sur l’international par ses nombreuses animations et ses invités. .

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Festival Horizons Durables Saverne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région