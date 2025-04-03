Festival Horizons Durables Saverne
Festival Horizons Durables Saverne dimanche 3 mai 2026.
Saverne
Festival Horizons Durables
Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Le Festival Horizons Durable est un lieu pour réfléchir, imaginer, créer, explorer, expérimenter autour du développement durable. Se voulant à la portée de tous, il explore entre autres les questions du commerce équitable, de l’économie circulaire, des énergies renouvelables… Mettant à l’honneur les acteurs locaux, il s’ouvre également sur l’international par ses nombreuses animations et ses invités. .
Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
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English :
L’événement Festival Horizons Durables Saverne a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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