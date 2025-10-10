FESTIVAL HORS CADRE ARCHITRUC APPART 101 Béziers

FESTIVAL HORS CADRE ARCHITRUC APPART 101 Béziers vendredi 10 octobre 2025.

FESTIVAL HORS CADRE ARCHITRUC APPART 101

5 Rue Montmorency Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-10

Silences de Christophe Coudouy une exposition où la photographie devient écriture de la lumière, du temps et du silence, invitant à la contemplation.

En octobre, la photographie investit la ville pour la 2ᵉ édition du festival « Hors Cadre ». Vingt lieux urbains et périurbains accueillent une trentaine de photographes professionnels, une exposition d’amateurs et la sélection Focus, qui met en lumière trois talents d’Occitanie.

Avec « Silences », Christophe Coudouy explore la photographie comme une écriture de lumière, mais aussi comme une écriture du temps et du silence. Ses images invitent à une expérience sensible, où l’instant suspendu devient espace de contemplation.

Entrée libre. .

5 Rue Montmorency Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 26 87

English :

« Silences » by Christophe Coudouy: an exhibition in which photography becomes the writing of light, time and silence, inviting contemplation.

German :

« Silences » von Christophe Coudouy: Eine Ausstellung, in der die Fotografie zur Schrift des Lichts, der Zeit und der Stille wird und zur Kontemplation einlädt.

Italiano :

« Silences » di Christophe Coudouy: una mostra in cui la fotografia diventa scrittura della luce, del tempo e del silenzio, invitando alla contemplazione.

Espanol :

« Silencios » de Christophe Coudouy: una exposición en la que la fotografía se convierte en la escritura de la luz, el tiempo y el silencio, invitando a la contemplación.

L’événement FESTIVAL HORS CADRE ARCHITRUC APPART 101 Béziers a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE