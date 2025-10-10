FESTIVAL HORS CADRE ATELIER GELLY Béziers

13 rue Casimir Péret Béziers Hérault

Début : 2025-10-10

fin : 2025-11-02

2025-10-10

À l’Atelier Gelly, Éric Reuzé capte la mémoire silencieuse des murs anciens (Le souffle des mots) et Maya Tevally réinvente le quotidien en poésie (Chimères).

En octobre, la photographie investit la ville pour la 2ᵉ édition du festival « Hors Cadre ». Vingt lieux urbains et périurbains accueillent une trentaine de photographes professionnels, une exposition d’amateurs et la sélection Focus, qui met en lumière trois talents d’Occitanie.

L’Atelier Gelly ouvre ses portes à deux univers artistiques

– Éric Reuzé « Le souffle des mots »

Il révèle le murmure des murs anciens, vestiges d’architectures urbaines qui portent, en silence, la mémoire du temps.

– Maya Tevally « Chimères »

Elle explore les couleurs et les formes issues du quotidien, des cabanons de campagne aux végétaux, pour en faire surgir une poésie visuelle.

Entrée libre. .

13 rue Casimir Péret Béziers 34500 Hérault Occitanie bonjour@horscadrebeziers.fr

English :

At Atelier Gelly, Éric Reuzé captures the silent memory of ancient walls (Le souffle des mots) and Maya Tevally reinvents everyday life in poetry (Chimères).

German :

Im Atelier Gelly fängt Eric Reuzé die stille Erinnerung alter Mauern ein (Le souffle des mots) und Maya Tevally erfindet den Alltag in Poesie neu (Chimères).

Italiano :

All’Atelier Gelly, Éric Reuzé cattura la memoria silenziosa dei muri antichi (Le souffle des mots) e Maya Tevally reinventa la vita quotidiana in poesia (Chimères).

Espanol :

En el Atelier Gelly, Éric Reuzé captura la memoria silenciosa de antiguos muros (Le souffle des mots) y Maya Tevally reinventa la vida cotidiana en poesía (Chimères).

