FESTIVAL HORS CADRE CINÉMAM CAMILLE Béziers

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Jeune photojournaliste, Camille part en Centrafrique couvrir la guerre civile. Bientôt liée à ce pays et à sa jeunesse, elle y voit son destin se transformer à jamais.

Projection lu long-métrage de Boris Lojkine, avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala et Bruno Todeschini.

Camille, jeune photojournaliste guidée par l’idéal, s’envole pour la Centrafrique afin de témoigner d’une guerre civile imminente. Fascinée par ce pays et sa jeunesse brisée par la tourmente, elle s’y attache corps et âme. Son destin se mêle désormais à celui de cette terre meurtrie.

Entrée libre. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

As a young photojournalist, Camille travels to the Central African Republic to cover the civil war. Soon bound to the country and its youth, she sees her destiny transformed forever.

German :

Als junge Fotojournalistin reist Camille in die Zentralafrikanische Republik, um über den Bürgerkrieg zu berichten. Bald ist sie mit dem Land und seiner Jugend verbunden und erlebt, wie sich ihr Schicksal dort für immer verändert.

Italiano :

Giovane fotoreporter, Camille si reca nella Repubblica Centrafricana per coprire la guerra civile. Ben presto si affeziona al Paese e ai suoi giovani e vede il suo destino cambiare per sempre.

Espanol :

Camille es una joven fotoperiodista que viaja a la República Centroafricana para cubrir la guerra civil. Pronto se encariña con el país y su juventud, y ve cómo su destino cambia para siempre.

