FESTIVAL HORS CADRE CIRDOC EXPOSITION D’ALICE TRAISNEL Béziers

FESTIVAL HORS CADRE CIRDOC EXPOSITION D’ALICE TRAISNEL

3 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-10-20

fin : 2025-11-28

2025-10-20

Pour sa 2ᵉ édition, le festival Hors Cadre présente au CIRDOC les photos d’Alice Traisnel, qui valorisent la vie et la langue occitane des éleveurs en Camargue.

Pour sa deuxième édition, le festival Hors Cadre accueille au CIRDOC les œuvres ethnophotographiques d’Alice Traisnel.

L’artiste y révèle le quotidien et la place de la langue occitane chez les éleveurs de taureaux et de chevaux en Camargue.

Entrée libre. .

3 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 11 85 13 secretariat@oc-cultura.eu

English :

For its 2nd edition, the Hors Cadre festival presents Alice Traisnel?s photos at CIRDOC, highlighting the life and Occitan language of livestock breeders in the Camargue.

German :

Ausgabe des Festivals Hors Cadre zeigt im CIRDOC die Fotos von Alice Traisnel, die das Leben und die okzitanische Sprache der Viehzüchter in der Camargue aufwerten.

Italiano :

Per la sua seconda edizione, il festival Hors Cadre presenta le foto di Alice Traisnel al CIRDOC, mettendo in luce la vita e la lingua occitana degli allevatori della Camargue.

Espanol :

En su 2ª edición, el festival Hors Cadre presenta en el CIRDOC las fotografías de Alice Traisnel, que ponen de relieve la vida y la lengua occitana de los ganaderos de la Camarga.

