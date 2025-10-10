FESTIVAL HORS CADRE DOUX AOÛT STUDIO Béziers

1 rue Porte Olivier Béziers Hérault

Début : 2025-10-10

fin : 2025-11-02

2025-10-10

En octobre, la photographie investit la ville pour la 2ᵉ édition du festival « Hors Cadre ». Vingt lieux urbains et périurbains accueillent une trentaine de photographes professionnels, une exposition d’amateurs et la sélection Focus, qui met en lumière trois talents d’Occitanie.

Doux Août Studio présente « Libertad » de Justine Robineau un voyage sensoriel et poétique où l’image devient langage et les émotions prennent corps.

Entrée libre. .

bonjour@horscadrebeziers.fr

English :

Doux Août Studio exhibits « Libertad » by Justine Robineau: a poetic journey where images become language and emotions take shape.

German :

Doux Août Studio stellt « Libertad » von Justine Robineau aus: eine poetische Reise, bei der das Bild zur Sprache und die Emotionen zum Körper werden.

Italiano :

Doux Août Studio espone « Libertad » di Justine Robineau: un viaggio poetico dove le immagini diventano linguaggio e le emozioni prendono forma.

Espanol :

Doux Août Studio expone « Libertad » de Justine Robineau: un viaje poético donde las imágenes se convierten en lenguaje y las emociones toman forma.

