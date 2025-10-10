FESTIVAL HORS CADRE ESPACE AR7 Béziers

39 rue des Anciens Combattants Béziers Hérault

Début : 2025-10-10

fin : 2025-11-02

2025-10-10

En octobre, la photographie investit la ville pour la 2ᵉ édition du festival « Hors Cadre ». Vingt lieux urbains et périurbains accueillent une trentaine de photographes professionnels, une exposition d’amateurs et la sélection Focus, qui met en lumière trois talents d’Occitanie.

L’Espace AR7 accueille le collectif AR7 (Wichegrod, Maufroy, Streicher, Ropp et Sabatéry) pour « Imaginoir » une expérience immersive à la lueur des bougies, en réalité augmentée, où des êtres surnaturels apparaissent dans la magie du noir et blanc.

Entrée libre. .

The AR7 collective presents « Imaginoir », an immersive experience in augmented reality and candlelight, revealing supernatural beings in black and white.

Das Kollektiv AR7 präsentiert « Imaginoir », eine immersive Erfahrung mit Augmented Reality und Kerzenlicht, die übernatürliche Wesen in Schwarz-Weiß enthüllt.

Il collettivo AR7 presenta « Imaginoir », un’esperienza immersiva che utilizza la realtà aumentata e le candele, rivelando esseri soprannaturali in bianco e nero.

El colectivo AR7 presenta « Imaginoir », una experiencia inmersiva que utiliza realidad aumentada y velas, revelando seres sobrenaturales en blanco y negro.

