FESTIVAL HORS CADRE ESPACE D’ART NARBERO Béziers

14 rue du 4 septembre Béziers Hérault

Début : 2025-10-10

fin : 2025-11-02

2025-10-10

À l’Espace d’art Narbero Narbero (Contresens), photos revisitées en œuvres personnelles, et Stella Bastart (Live or Evil), entre douleur, survie et identité.

En octobre, la photographie investit la ville pour la 2ᵉ édition du festival « Hors Cadre ». Vingt lieux urbains et périurbains accueillent une trentaine de photographes professionnels, une exposition d’amateurs et la sélection Focus, qui met en lumière trois talents d’Occitanie.

L’Espace d’art Narbero accueille deux expositions

Narbero « Contresens »

Une série de photographies revisitées, qui dépassent la simple reproduction de l’objectif pour devenir des œuvres personnelles et singulières.

Stella Bastart « Live or Evil »

Artiste transdisciplinaire, elle explore les thèmes de la douleur, de la survie et de l’identité à travers un processus de destruction et de création.

Entrée libre. .

14 rue du 4 septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie bonjour@horscadrebeziers.fr

English :

At Espace d?art Narbero: Narbero (Contresens), photos revisited as personal works, and Stella Bastart (Live or Evil), between pain, survival and identity.

German :

Im Kunstraum Narbero: Narbero (Contresens), Fotos, die in persönlichen Werken wiederbesucht werden, und Stella Bastart (Live or Evil), zwischen Schmerz, Überleben und Identität.

Italiano :

All’Espace d’art Narbero: Narbero (Contresens), foto rivisitate come opere personali, e Stella Bastart (Live or Evil), tra dolore, sopravvivenza e identità.

Espanol :

En el Espace d’art Narbero: Narbero (Contresens), fotos revisitadas como obras personales, y Stella Bastart (Live or Evil), entre el dolor, la supervivencia y la identidad.

