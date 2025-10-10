FESTIVAL HORS CADRE EXPOSITION ÉLOGE DE LA SIMPLICITÉ Béziers

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Laurence Biaggi explore le lien unique entre l’homme et son environnement. Ses photos, sensibles et tactiles, ont été exposées à Paris, Bruxelles et Aix-en-Provence.

Pour la deuxième année consécutive, la MAM s’associe à l’association Hors Cadre pour son festival biterrois. Avec deux expositions et un Cinémam, la médiathèque participe à ce parcours qui fait découvrir la photographie à travers près de 20 lieux urbains et péri-urbains. Artistique, innovant, exigeant et populaire, le festival sort des sentiers battus… c’est HORS CADRE à la MAM.

Le travail de Laurence Biaggi replace l’individu à l’échelle du monde qui l’entoure, évoquant avec force l’unicité du lien entre chaque personne et son environnement. Elle laisse libre interprétation de ses images, qui invitent au toucher et résonnent avec nos émotions. Laurence Biaggi débute sa carrière de photographe avec une exposition au Cap Corse (Méria, 2012). Son travail a ensuite été présenté à la PolkaFactory (Paris, 2024) et à l’AAF Affordable Art Fair (Bruxelles, 2025) via la Galerie Nea d’Aix-en-Provence.

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Laurence Biaggi explores the unique bond between man and his environment. Her sensitive, tactile photos have been exhibited in Paris, Brussels and Aix-en-Provence.

German :

Laurence Biaggi erforscht die einzigartige Verbindung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Ihre sensiblen und taktilen Fotos wurden in Paris, Brüssel und Aix-en-Provence ausgestellt.

Italiano :

Laurence Biaggi esplora il legame unico tra l’uomo e il suo ambiente. Le sue fotografie sensibili e tattili sono state esposte a Parigi, Bruxelles e Aix-en-Provence.

Espanol :

Laurence Biaggi explora el vínculo único entre el hombre y su entorno. Sus fotografías, sensibles y táctiles, se han expuesto en París, Bruselas y Aix-en-Provence.

