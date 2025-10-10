FESTIVAL HORS CADRE HÔTEL LA PRISON Béziers

1 Place des Albigeois Béziers Hérault

L’Hôtel La Prison accueille Chouvellon (Paysage mental), Perbos (Fantasia) et Maynard (Colors & Food), trois univers où paysages, objets et aliments deviennent art.

En octobre, la photographie investit la ville pour la 2ᵉ édition du festival « Hors Cadre ». Vingt lieux urbains et périurbains accueillent une trentaine de photographes professionnels, une exposition d’amateurs et la sélection Focus, qui met en lumière trois talents d’Occitanie.

L’Hôtel La Prison accueille les expositions de trois artistes

Boris Chouvellon « Paysage mental »

En s’inspirant de la caméra obscura, Boris Chouvellon photographie des paysages à travers la radiographie de son crâne, offrant un regard introspectif et singulier.

Laurent Perbos « Fantasia »

Ses œuvres nous plongent dans un monde imaginaire où les objets prennent vie grâce à un jeu de détournements inattendus.

Olivier Maynard « Colors & Food »

Il propose une réflexion sur la plastique des aliments, qui deviennent écrins, objets inquiétants ou mystérieux, à la frontière de l’art et de l’étrange.

Entrée libre. .

1 Place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 48 14 03 53 bonjour@horscadrebeziers.fr

English :

Hôtel La Prison welcomes Chouvellon (Paysage mental), Perbos (Fantasia) and Maynard (Colors & Food), three worlds where landscapes, objects and food become art.

German :

Im Hotel La Prison sind Chouvellon (Paysage mental), Perbos (Fantasia) und Maynard (Colors & Food) zu Gast, drei Welten, in denen Landschaften, Objekte und Lebensmittel zu Kunst werden.

Italiano :

L’Hôtel La Prison accoglie Chouvellon (Paysage mental), Perbos (Fantasia) e Maynard (Colors & Food), tre mondi in cui paesaggi, oggetti e cibo diventano arte.

Espanol :

Hôtel La Prison acoge a Chouvellon (Paysage mental), Perbos (Fantasia) y Maynard (Colors & Food), tres mundos donde paisajes, objetos y alimentos se convierten en arte.

