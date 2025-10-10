FESTIVAL HORS CADRE IUT DE BEZIERS Béziers

FESTIVAL HORS CADRE IUT DE BEZIERS Béziers vendredi 10 octobre 2025.

FESTIVAL HORS CADRE IUT DE BEZIERS

3 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-10

L’IUT de Béziers présente Elisa Marcato (Visages du Sénégal) et Isabelle Pueyo (Dans ma tête), deux regards sensibles sur l’Afrique et notre lien à la nature.

En octobre, la photographie investit la ville pour la 2ᵉ édition du festival « Hors Cadre ». Vingt lieux urbains et périurbains accueillent une trentaine de photographes professionnels, une exposition d’amateurs et la sélection Focus, qui met en lumière trois talents d’Occitanie.

L’IUT de Béziers accueille deux artistes

Elisa Marcato « Visages du Sénégal »

Des rencontres, des regards, des moments partagés, offrant une approche respectueuse d’une Afrique belle, vivante et diverse.

Isabelle Pueyo « Dans ma tête »

Une série qui invite à repenser notre relation à l’environnement et à envisager un monde où nous sommes intimement connectés à la nature.

Entrée libre. .

3 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie bonjour@horscadrebeziers.fr

English :

The IUT de Béziers presents Elisa Marcato (Visages du Sénégal) and Isabelle Pueyo (Dans ma tête), two sensitive looks at Africa and our relationship with nature.

German :

Das IUT in Béziers präsentiert Elisa Marcato (Visages du Sénégal) und Isabelle Pueyo (Dans ma tête), zwei sensible Blicke auf Afrika und unsere Verbindung zur Natur.

Italiano :

Lo IUT di Béziers presenta Elisa Marcato (Visages du Sénégal) e Isabelle Pueyo (Dans ma tête), due sguardi sensibili sull’Africa e sul nostro rapporto con la natura.

Espanol :

El IUT de Béziers presenta a Elisa Marcato (Visages du Sénégal) e Isabelle Pueyo (Dans ma tête), dos miradas sensibles sobre África y nuestra relación con la naturaleza.

L’événement FESTIVAL HORS CADRE IUT DE BEZIERS Béziers a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE