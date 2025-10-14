FESTIVAL HORS CADRE LE 26 RIQUET Béziers

FESTIVAL HORS CADRE LE 26 RIQUET

26 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2025-10-14

fin : 2025-11-02

2025-10-14

Le 26 Riquet présente Focus Elsa Beaumont (En communauté), Caroline Peyronel (Moi aussi je peux le faire) et Sonia Reveyaz (Chez toi), trois regards sur le lien humain et le foyer.

En octobre, la photographie investit la ville pour la 2ᵉ édition du festival « Hors Cadre ». Vingt lieux urbains et périurbains accueillent une trentaine de photographes professionnels, une exposition d’amateurs et la sélection Focus, qui met en lumière trois talents d’Occitanie.

Le 26 Riquet présente l’exposition Focus, avec trois artistes

Elsa Beaumont « En communauté »

Depuis 37 ans, une maison dans les Cévennes accueille des personnes en quête d’un toit ou souhaitant vivre en communauté.

Caroline Peyronel « Moi aussi je peux le faire »

Ses images témoignent d’une reprise de pouvoir discrète mais essentielle des agricultrices redéfinissent les contours et moteurs de l’agriculture.

Sonia Reveyaz « Chez toi »

Que dit une maison de son époque ? Tout. Cette série capture l’intime et le foyer, permettant de garder trace des lieux avant leur disparition.

Entrée libre. .

26 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie bonjour@horscadrebeziers.fr

English :

Le 26 Riquet presents Focus: Elsa Beaumont (En communauté), Caroline Peyronel (Moi aussi je peux le faire) and Sonia Reveyaz (Chez toi), three looks at the human bond and the home.

German :

26 Riquet präsentiert Focus: Elsa Beaumont (In Gemeinschaft), Caroline Peyronel (Ich kann es auch) und Sonia Reveyaz (Chez toi), drei Blicke auf die menschliche Bindung und das Zuhause.

Italiano :

Le 26 Riquet presenta Focus: Elsa Beaumont (En communauté), Caroline Peyronel (Moi aussi je peux le faire) e Sonia Reveyaz (Chez toi), tre sguardi sul legame umano e sulla casa.

Espanol :

Le 26 Riquet presenta Focus: Elsa Beaumont (En communauté), Caroline Peyronel (Moi aussi je peux le faire) y Sonia Reveyaz (Chez toi), tres miradas sobre el vínculo humano y el hogar.

